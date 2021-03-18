Tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren şüpheli adliyede (2)
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDITartıştığı A.M. tarafından boğazından tabancayla vurularak öldürülen Sercan Tufan, Gölcük Örcün Mahallesi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Tartıştığı A.M. tarafından boğazından tabancayla vurularak öldürülen Sercan Tufan, Gölcük Örcün Mahallesi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Sercan Tufan'ın ailesi, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Namazdan önce uzun süre tabuta sarılan Sercan Tufan'ın ismi öğrenilemeyen ablası, gözyaşı döktü. Tufan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Sultan Baba Mezarlığına defnedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner GÜLEZER