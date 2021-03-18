Tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren şüpheli adliyede (2)
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Tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren şüpheli adliyede (2)

18.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:49
Tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren şüpheli adliyede (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDITartıştığı A.M. tarafından boğazından tabancayla vurularak öldürülen Sercan Tufan, Gölcük Örcün Mahallesi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Tartıştığı A.M. tarafından boğazından tabancayla vurularak öldürülen Sercan Tufan, Gölcük Örcün Mahallesi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Sercan Tufan'ın ailesi, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Namazdan önce uzun süre tabuta sarılan Sercan Tufan'ın ismi öğrenilemeyen ablası, gözyaşı döktü. Tufan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Sultan Baba Mezarlığına defnedildi.


Tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren şüpheli adliyede (2)
Tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren şüpheli adliyede (2)
Tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren şüpheli adliyede (2)
Tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren şüpheli adliyede (2)
Tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren şüpheli adliyede (2)
Tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren şüpheli adliyede (2)
Tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren şüpheli adliyede (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner GÜLEZER

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