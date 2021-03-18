Tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren şüpheli adliyede
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Tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren şüpheli adliyede

18.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:27
Tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren şüpheli adliyede

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, tartıştığı Sercan Tufan'ı (30) tabancayla boğazından vurarak öldüren A.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, tartıştığı Sercan Tufan'ı (30) tabancayla boğazından vurarak öldüren A.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Olay, Gölcük ilçesi Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde silah sesi duyan vatandaşlar, yol kenarında boğazından vurulmuş kişiyi görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Sercan Tufan olduğu belirlenen kişinin öldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin A.M. olduğunu belirledi. A.M. yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen A.M. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren şüpheli adliyede
Tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren şüpheli adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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