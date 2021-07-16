Tartıştığı kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı
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Tartıştığı kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Tartıştığı kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'de tartıştığı şahsı boynundan bıçaklayan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl'de tartıştığı şahsı boynundan bıçaklayan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 4 gün önce merkeze bağlı İnönü Mahallesi Maden Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı M.A.C. ile T.G. arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, T.G. elindeki bıçak ile M.A.C.'yi boynundan yaralayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda aynı gün içerisinde T.G., Genç ilçesi uygulama noktasında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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