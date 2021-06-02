Tartıştığı kişiyi bıçaklamıştı, tutuklandı
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Tartıştığı kişiyi bıçaklamıştı, tutuklandı

Tartıştığı kişiyi bıçaklamıştı, tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Cahit Gündüz Caddesi'nde karşılaşan N.K. ile S.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen tartışmada N.K. tarafından bıçaklanan S.D. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan N.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontörlünden geçirilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Eşen T Tipi Cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Tartıştığı kişiyi bıçaklamıştı, tutuklandı
Tartıştığı kişiyi bıçaklamıştı, tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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