Tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı Tekirdağ'da bir kişi, kavga ettiği adamı bıçaklayarak yaraladı.

Tekirdağ'da bir kişi, kavga ettiği adamı bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, anlaşmazlık yaşayan F.K. ile Ö.B.'nin tartışması kavgaya dönüştü. İki kişi arasında çıkan kavgada F.K., yanında taşıdığı bıçakla Ö.B.'yi yaraladı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, F.K. ise emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA