Tartıştığı kişiyi başından vurdu
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Diyarbakır, Bağlar, 3. Sayfa

Tartıştığı kişiyi başından vurdu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahsı kurusıkı tabanca ile başından yaraladı.

03.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:42
Tartıştığı kişiyi başından vurdu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahsı kurusıkı tabanca ile başından yaraladı.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 209. sokakta meydana geldi. Sokakta karşılaşan iki kişi, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzere ismi öğrenilemeyen şahıs belinden çıkardığı kurusıkı tabanca ile Diyar T.'yi başından yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diyar T.'yi başından yaralayan zanlı güvenlik güçleri tarafından yakalanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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