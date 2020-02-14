: Tartıştığı kişiyi aracıyla ezmeye çalıştığı o anlar kamerada

14.02.2020 19:50 | Son Güncelleme: 14.02.2020 20:20

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, H.Y., ticari anlaşmazlık yaşadığı K.Ç.'nin üzerine aracını sürdü. Son anda koşarak kendini kurtaran K.Ç. polis merkezine sığınırken, olay anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

?Olay, Kapaklı'nın Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. H.Y. ile K.Ç. arasında iddiaya göre, ticari anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine hafif ticari aracına binen H.Y., K.Ç.'yi takibe aldı. H.Y. bir süre sonra, caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan K.Ç.'nin üzerine aracını sürdü. K.Ç. son anda koşarak yara almadan kurtulurken, araç refüje çıktı.

H.Y. araçtan çıktığı sırada, K.Ç. de koşarak yolun karşısındaki polis merkezine girdi.

Olay anı ise anbean polis merkezinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. K.Ç.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan H.Y., mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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