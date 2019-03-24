Fatih'te alkollü olduğu iddia edilen bir kişi tartıştığı kişinin kafasında cam şişeyi kırdı. Kafasında şişe kırılan kişi kanlar içerisinde ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, Fatih Aksaray Mahallesi Vatan Caddesinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir kişi cadde üzerinde yürüyen bir kişi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Alkollü kişi elinde bulunan cam şişeyi tartıştığını kişinin kafasında kırdı, elleri kanlar içerisinde kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Elleri kesilen kişiye olay yerinde müdahale edilirken,kafasından yaralanan kişi kanlar içerisinde ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Ambulanslardan görüntü

-Yaralıya olay yerinde yapılan müdahale

-Yaralıdan görüntü

-Genel ve Detaylar

Kaynak: DHA