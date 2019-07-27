TARTIŞTIĞI KİŞİNİN ARACINA BÖYLE ÇARPTI

Öfkesini tartıştığı kişinin aracından çıkardı.

- Tartıştığı kişinin aracına bilerek iki kez çarpan sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Haber-Alper KORKMAZ/ ANKARA, - ANKARA'da tartıştığı kişinin otomobiline bilerek çarpan kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay gece saatlerine Ankara Elvankent'te meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası öfkelenen kişi aracı binerek tartıştığı kişinin park halindeki aracına doğru ilerledi. Öfkeli kişi, yol kenarındaki araca çarptı. Geri manevra yapan sürücü bir kez daha bu araca çarptı. Mahalledeki olay çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Olay anı cep telefonu görüntüsü

Kaynak: DHA