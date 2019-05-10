Tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir genç, iş yerinin yakınlarında tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay Gaziantep'in Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, burada ağabeyiyle beraber market işleten 27 yaşındaki evli ve iki çocuk babası İrfan Ç.'nin iş yerine önceki gece hırsız girdi. Daha sonra iş yerinin güvenlik kameralarından hırsızlık yapan kişiyi teşhis eden İrfan Ç., hırsızlığı yaptığı iddia edilen B.E.G. isimli şahsın evinin önüne gitti. Burada konuşmaya başlayan ikili kısa sürede tartışma boyutuna geçti. Kısa süreli itişmenin ardından evine giden B.E.G. aldığı pompalı tüfekle İrfan Ç.'ye ateş etti. Olayın ardından polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralanan İrfan Ç. ise Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 27 yaşındaki İrfan Ç. hayatını kaybetti.

Olayın ardından İrfan Ç.'yi vuran B.E.G. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ederken, İrfan Ç.'nin cansız bedeni ise Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Öte yandan polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA