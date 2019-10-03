03.10.2019 21:06

Tartıştığı kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde iki kişi arasında yaşanan tartışma sonrası taraflardan Tayfun Güney silahla sol koltuk altından vuruldu. Tayfun Güney'in hayati tehlikesi devam ederken, polis olayın şüphelisi Yücel K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 18,00 sıralarında Kuşlubahçe Mahallesi 4229 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 45 AAY 676 plakalı hafif ticari kamyonetle 4229 sokak üzerindeki bir tarlaya gelen Tayfun Güney(31) ve Yücel K.(33) burada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada, Yücel K. araç içerisindeki ruhsatsız tabancayla Tayfun Güney'e doğru 4 el ateş etti. Mermilerden biri Tayfun Güney'in sol koltuk altına isabet etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hayati tehlikesi bulunan Tayfun Güney'i Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bu sırada olayın şüphelisi Yücel K., olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede taşın altına saklanmış bir adet tabanca buldu. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, olayı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Araç incelenmek üzere çekici vasıtasıyla emniyete götürüldü. Öte yandan bölgede 4 adet boş kovan, araç içerisinde ve aracın yakınlarında boş senetler buldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA