Tartıştığı kişi tarafından başından tabancayla vuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tartıştığı kişi tarafından başından tabancayla vuruldu

21.02.2021 00:09 | Son Güncelleme: 21.02.2021 00:13
Tartıştığı kişi tarafından başından tabancayla vuruldu

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, Seyit Ozan Türk, tartıştığı kişi tarafından tabancayla başından vuruldu.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, Seyit Ozan Türk, tartıştığı kişi tarafından tabancayla başından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Türk'ün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 222'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Seyit Ozan Türk, sokakta karşılaştığı kimliği belirsiz bir kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası kimliği belirsiz kişinin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunla başından vurulan Türk, kanlar içinde yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Türk'ün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

 


Tartıştığı kişi tarafından başından tabancayla vuruldu
Tartıştığı kişi tarafından başından tabancayla vuruldu
Tartıştığı kişi tarafından başından tabancayla vuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin FİDANCAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler İzmir Şehit Yangın İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tartıştığı kişi tarafından başından tabancayla vuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 00:13:39. #1.15#
title