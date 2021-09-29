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Tartıştığı kaynını av tüfeği ile vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tartıştığı kaynını av tüfeği ile vurdu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı kaynını av tüfeği ile vurarak ağır yaraladı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı kaynını av tüfeği ile vurarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esenyurt Mahallesi Paşalı Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, B.L. (48) ile kaynı P.K. (38) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine B.L., av tüfeği ile P.K.'ya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, göğsünden vurulan P.K. da ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan B.L. ise polis ekipleri tarafından av tüfeği ile kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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