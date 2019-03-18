Tartıştığı Kayınpederini Öldürdü

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yaşayan şahıs, konuşmak için otomobiline aldığı kayınpederini Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Yalnıztepe köyü yakınlarında tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Yalnıztepe köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yaşayan Özkan Ö., aralarında husumet bulunan kayınpederi Mustafa Damar'ı (47) konuşmak için otomobile alarak Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Yalnıztepe köyü yakınlarına getirdi. Burada damat ile kayınpeder arasında tartışma çıktı. Damat, yanındaki tüfekle kayınpederini vurarak öldürdü. Kayınpederinin cesedini boş araziye atan Özkan Ö., daha sonra yaşadığı Mesudiye ilçesine döndü. Mustafa Damar'ın eve dönmemesi üzerine aramaya başlayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Aramalar sırasında damat Özkan Ö. kayınpederini öldürdüğünü itiraf ederek cesedin yerini gösterdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Damar'ın cenazesi Koyulhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, damat ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - SİVAS

Kaynak: İHA