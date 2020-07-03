Tartıştığı kayınbiraderini öldürdü, 3 kadını da yaraladı TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde Ramazan Ç. (41), ailevi nedenlerle tartıştığı kayınbiraderi Mehmet Turalı'yı (35) bıçaklayarak öldürüldü.

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde Ramazan Ç. (41), ailevi nedenlerle tartıştığı kayınbiraderi Mehmet Turalı'yı (35) bıçaklayarak öldürüldü. Yaşanan arbedede ikilini eşlerinin de bulunduğu 3 kadın, bıçakla yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Hayrabolu ilçesi Tekirdağ Caddesi üzerindeki bir tütün ürünleri satan iş yerinde meydana geldi. Aralarında ailevi sorunlar bulunan Ramazan Ç. ile kayınbiraderi Mehmet Turalı, telefonda tartışıp, küfürleşti. Küfürleşme üzerine Ramazan Ç., Turalı'nın iş yerine geldi. Durumu öğrenen eşleri de iş yerine gitti. Burada çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Ramazan Ç., üzerinde taşıdığı bıçakla Turalı'yı kalbinden ve çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ramazan Ç., kendisine engel olmaya çalışan eşi C.Ç., Turalı'nın eşi M.T ve iş yerinde bulunan Nazlı Y.'yi de yaşanan arbedede bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Ramazan Ç.'yi olayda kullandığı bıçakla yakalayıp, gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne götürdüğü yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Turalı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 kadın yaralının ise tedavileri sürüyor.

Polisin gözaltına aldığı Ramazan Ç. ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA