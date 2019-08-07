Tartıştığı kayınbiraderini öldürdü

07.08.2019 23:32

Esenyurt'ta eniştesinin vurduğu kişi hayatını kaybetti.

Yenikent Mahallesi'nde oturan eniştesi emekli Astsubay Metin M'nin evine giden Hasan Ö, alacağını istediği eniştesiyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Metin M. tabancayla kayınbiraderini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hasan Ö'nün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri de Metin M'yi ve eşini gözaltına aldı.

Kaynak: AA