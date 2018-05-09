Öfkeli Koca Dehşeti! Tartıştığı 20 Yıllık Karısını Tabancayla Vurarak Öldürdü
Bursa'da öfkeli koca, tartıştığı 4 çocuğunun annesi, 20 yıllık eşini tabancayla vurarak öldürdü.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde 4 çocuk annesi kadın, tartıştığı eşi tarafından başından vurularak öldürüldü.
20 YILLIK EVLİ ÇİFT TARTIŞMAYA BAŞLADI
Olay, Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi'nde meydana geldi. 20 yıllık evli olan Erkan A. ile eşi Gonca A. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Erkan A., tabancası ile Gonca A.'nın başına ateş etti.
4 ÇOCUĞUNUN ANNESİNİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralı olan 4 çocuk annesi Gonca A. daha sonra Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
KOCA, GÖZALTINA ALINDI
Gonca A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Erkan A. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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o zaman kadın özgürüm diye herşey yapsın insan namusu için yaşar allah yahudi ve hıristiyanları dost edımmeyin onlar birbirinin dostudurCevap Yaz Yayından Kaldır
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Faruk Polat. Cinnet geçirmek akıllı insanın yaşaması gereken birşeymi? iyi davranın geçirmesin öylemi.ALLAH senin başına versinde göreyim iyiliğini. Kadın veya erkek fark etmez, İNSAN olan daha doğrusu müslüman olan cinnet geçirmez. dinimizde öyle birşey yok: aklını başına toplıcaksın ahkam kesmiceksin.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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hemen erkeklere suç bulun bakalım hirsizin hıcmı suçu yokCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu vijdan nasıl öfke karısını kendi tekelinde sanan istediginde ona herşeyi yapmayı kendinde hak bulan iyi yetiştirilmemiş katiller kadına ekonomik bagmıszlık verilip kendi parasını kendi kazanmadıkça bunlar bitmez avrupada ölümün az olması tamamen kadının ekonomik bagımsılıgıdırCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kadınlar Erkeklere hoşgörülü saygıyla yaklaşabilse erkekler niye cinnet geçirsin?Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır