Öfkeli Koca Dehşeti! Tartıştığı 20 Yıllık Karısını Tabancayla Vurarak Öldürdü

Öfkeli Koca Dehşeti! Tartıştığı 20 Yıllık Karısını Tabancayla Vurarak Öldürdü

Bursa'da öfkeli koca, tartıştığı 4 çocuğunun annesi, 20 yıllık eşini tabancayla vurarak öldürdü.

Öfkeli Koca Dehşeti! Tartıştığı 20 Yıllık Karısını Tabancayla Vurarak Öldürdü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 4 çocuk annesi kadın, tartıştığı eşi tarafından başından vurularak öldürüldü.

20 YILLIK EVLİ ÇİFT TARTIŞMAYA BAŞLADI

Olay, Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi'nde meydana geldi. 20 yıllık evli olan Erkan A. ile eşi Gonca A. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Erkan A., tabancası ile Gonca A.'nın başına ateş etti.

4 ÇOCUĞUNUN ANNESİNİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı olan 4 çocuk annesi Gonca A. daha sonra Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

KOCA, GÖZALTINA ALINDI

Gonca A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Erkan A. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş
YORUMLAR (6)

  • ARİF:
    o zaman kadın özgürüm diye herşey yapsın insan namusu için yaşar allah yahudi ve hıristiyanları dost edımmeyin onlar birbirinin dostudur
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • DOĞRUYA DOĞRU:
    Faruk Polat. Cinnet geçirmek akıllı insanın yaşaması gereken birşeymi? iyi davranın geçirmesin öylemi.ALLAH senin başına versinde göreyim iyiliğini. Kadın veya erkek fark etmez, İNSAN olan daha doğrusu müslüman olan cinnet geçirmez. dinimizde öyle birşey yok: aklını başına toplıcaksın ahkam kesmiceksin.
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • KADIN:
    Bu vijdan nasıl öfke karısını kendi tekelinde sanan istediginde ona herşeyi yapmayı kendinde hak bulan iyi yetiştirilmemiş katiller kadına ekonomik bagmıszlık verilip kendi parasını kendi kazanmadıkça bunlar bitmez avrupada ölümün az olması tamamen kadının ekonomik bagımsılıgıdır
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.