Tartıştığı karısını tabancayla vurdu Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini tabancayla vurdu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini tabancayla vurdu.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Salim K. ile eşi Emine K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salim K, yanında bulunan tabanca ile Emine K'yi vurdu.

Polisi arayarak ihbarda bulunan Salim K, gözaltına alındı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emine K'yi ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Emine K, Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Emine K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA