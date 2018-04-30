Cani Koca Tartıştığı Karısını Pompalı Tüfekle Öldürdü

Cani Koca Tartıştığı Karısını Pompalı Tüfekle Öldürdü

Gaziantep'te cani koca, tartıştığı karısını pompalı tüfekle öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Gaziantep'te öfkeli koca, tartıştığı karısını pompalı tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra polise teslim oldu.

AYRI YAŞADIĞI EŞİYLE TEKRAR BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞLADI

Gaziantep'te uzun süredir eşi Öznur D.'den ayrı yaşayan Mehmet D., araya giren yakınlarının ikna etmesinin ardından yeniden eşiyle birlikte yaşamaya başladı. Bu sabah saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı Çimenli Mahallesi'nde bulunan evlerine giden karı koca, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

POMPALI TÜFEKLE KARISINI ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine 59 yaşındaki Mehmet D., evde bulunan pompalı tüfekle avluda bulanan karısına ateş etti. Öznur D. olay yerinde yaşamını yitirirken, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın incelemesinin ardından kadının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Jandarma ekipleri, olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik tedbirleri aldı.

CANİ KOCA TESLİM OLDU

Olay yerinden ayrılan öfkeli koca, Şahinbey İlçe Emniyet müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu. Gözaltına alınan şahıs, polise verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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YORUMLAR (7)

  • HOCALARA SORU BEKARDAN:
    Nikahta keramet varsa evlenmeden önce sonra neden böyle cinayetler oluyo.Fakir gariban Bekarları nikahta keramet vardır diye kandırıyorlar .
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  • YUNUS KURT:
    güzel ülkemiz ne yazzıkki yavaş yavaş azalıyor hergun onlarca insan topraga giriyor gerçi azalıyoruz derken suriyeliler çoğalıyor yakında türkiye olacak arap ülkesi
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  • MUSTAFA GELİŞ:
    Mütevazi olmak lazımdır Kuvvetli sünnetlerdendir Allahın izniyle sonuç hiç hüsranla bitmez
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  • MUSTAFA GELİŞ:
    Mütevazi olmak lazımdır Kuvvetli sünnetlerdendir Allahın izniyle sonuç hiç hüsranla bitmez
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