Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü

22.09.2019 15:59

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şahinler köyünde Necmettin Baysal (52) ile eşi Yeter Baysal (45), evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın ardından Necmettin Baysal, mutfaktan aldığı bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, üç çocuk annesi Yeter Baysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Baysal'ın cenazesi, Gülşehir Entegre Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evdeki bir odaya kendini kilitleyen Necmettin Baysal, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Katil zanlısının bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenildi.

Kaynak: AA