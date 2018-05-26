72 Yaşındaki Koca Tartıştığı Karısını Bıçaklayarak Öldürdü

Kayseri'de 72 yaşındaki adam tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü. İhbar üzerine güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan yaşlı adam adliyeye sevk edildi.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, Selçuklu Mahallesi Battal Gazi Bulvarı üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.K. (72) ile karısı S.K. (71) tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.K, mutfaktan aldığı bıçak ile eşi S.K.'yı bıçakladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içerisinde yere yığılan S.K. ihbar üzerine sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. S.K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan yaşlı adam adliyeye sevk edildi.