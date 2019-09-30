30.09.2019 20:42

Kayseri'de bir kişi tartıştığı karısını bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Cengiz Topel Mahallesi'nde Ali K. ile eşi Sinem K. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmasının büyümesi üzerine Ali K. yanında bulunan bıçakla karısı Sinem K'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Sinem K'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA