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Tartıştığı karısını bacağından bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de bir şahıs, tartıştığı karısını bacağından bıçakla yaraladı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de bir şahıs, tartıştığı karısını bacağından bıçakla yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, koca gözaltına alındı.

Olay, öğlen saatlerinde Gürler Mahallesi 658. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın 2. katında oturan H.K., eşi Ayşenur K. (33) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle H.K., mutfaktan aldığı bıçakla eşini bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ayşenur K. Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri H.K.'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Tartıştığı karısını bacağından bıçakladı

Tartıştığı karısını bacağından bıçakladı

Tartıştığı karısını bacağından bıçakladı

Tartıştığı karısını bacağından bıçakladı

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