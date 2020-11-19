Tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

19.11.2020 02:35 | Son Güncelleme: 19.11.2020 03:21

Karabük'te tartıştığı karısı tarafından bıçakla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Karabük'te tartıştığı karısı tarafından bıçakla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi'nde yaşayan O.T. (26) ile eşi D.T. (20) arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine D.T, bıçakla kocasını sırtından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan O.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan zanlı polis merkezine götürüldü.

Tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
Tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
Tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
Tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Arkadaşı tarafından 22 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Arkadaşı tarafından 22 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Arnavutköy'de Afganlara gasp dehşeti; Bıçaklanan bir kişi öldü
Arnavutköy'de Afganlara gasp dehşeti; Bıçaklanan bir kişi öldü
Son dakika: Bıçaklanan kadın kendisini yaraladığını söyledi, polis şüphe üzerine eşini gözaltına aldı
Son dakika: Bıçaklanan kadın kendisini yaraladığını söyledi, polis şüphe üzerine eşini gözaltına aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Meral Akşener Abdülhamit Gül Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Funda Eryiğit Aydemir Akbaş Yıldız Çağrı Atiksoy
Spor Arda Turan Cenk Tosun Caner Erkin Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Medya Kasım Milli Alaattin Çakıcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı - Karabük
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 03:21:08. #1.15#
title