Tartıştığı kardeşlerinden kaçmak isterken girdiği komşusunun evinde mahsur kaldı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, kardeşleriyle tartıştıktan sonra komşusunun dairesine kaçan Irak uyruklu kadın evde mahsur kaldı.

Alınan bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi Hükümet Bulvarı üzerinde bulunan bir evde yaşayan ve Irak uyruklu S.F.H. (30) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kardeşleriyle tartıştı.

Tartışmanın ardından 6. katta bulunan dairelerinin camından çıkarak yan daireye kaçan kadın burada mahsur kaldı.

Dairenin kapısı kilitli olunca, evden çıkamayan kadın balkona çıkarak yardım çığlığı attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kadının balkondan ve camdan düşme ihtimaline karşı itfaiye tarafından şişme yatak açıldı.

Kapının çilingir yardımıyla açılmasının ardından kadın evden çıkarıldı.

Irak uyruklu S.F.H'nin iki kardeşi ise gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün