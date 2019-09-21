Tartıştığı kardeşini tüfekle yaraladı

21.09.2019 13:40

Denizli'nin Çal ilçesinde tartıştığı kardeşini tüfekle yaralayan kişi, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akkent Mahallesinde yaşayan Sadık Lüleci (36), kardeşi Süleyman Lüleci (28) ile eve geç geldiğinden dolayı tartıştı.

Tartışmanın büyümesinin ardından ağabey Sadık Lüleci, tüfekle ateş ederek kardeşi Süleyman Lüleci'yi bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çal Devlet Hastanesine oradan da Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Süleyman Lüleci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sadık Lüleci, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA