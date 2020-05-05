Tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü
05.05.2020 18:28 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:28
Giresun'da tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldüren kişi yakalandı.
Giresun'da tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldüren kişi yakalandı.
Merkeze bağlı Yazlık köyünde, A.D (58) ile kardeşi Murat D. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.D, tabancayla kardeşine ateş etti. Murat D, olay yerinde hayatını kaybetti.
A.D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA