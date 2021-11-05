Tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdü

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Hasan Tahsin Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan K. (37) ve ağabeyi G.K. (47) bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından G.K., yanında bulunan tabancasıyla kardeşine ateş etti. Ağır yaralanan Gökhan K., hayatını kaybetti. G.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlının polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

Olay ile ilgili soruşturma başlattı. - KOCAELİ