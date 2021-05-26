Tartıştığı kardeşini öldüren kişi intihar etti
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Tartıştığı kardeşini öldüren kişi intihar etti

Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Bursa'da bir kişi tartışma sırasında kardeşini silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Bursa'da bir kişi tartışma sırasında kardeşini silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Hasan A, kardeşi İbrahim A'nın Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'ndeki evine geldi.

Henüz bilinmeyen nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Hasan A, silahla önce kardeşini, sonra kendini vurdu.

Evdeki kız kardeşlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hasan ve İbrahim A'nın cesetleri otopsi işlemi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Tartıştığı kardeşini öldüren kişi intihar etti
Tartıştığı kardeşini öldüren kişi intihar etti
Tartıştığı kardeşini öldüren kişi intihar etti
Tartıştığı kardeşini öldüren kişi intihar etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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Bursa'da cinnet...2 ölüm
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