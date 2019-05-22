Tartıştığı Kardeşini Öldüren Ağabey Gözaltına Alındı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde A.S. ile kardeşi M.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.S, kardeşine tabancayla ateş edip olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Katil zanlısı ağabey gözaltına alındı.

Kaynak: AA