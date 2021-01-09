Tartıştığı kardeşini bıçakladı
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Tartıştığı kardeşini bıçakladı

09.01.2021 22:55 | Son Güncelleme: 09.01.2021 22:59
Tartıştığı kardeşini bıçakladı

ADIYAMAN'da, tartıştığı kardeşini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, tartıştığı kardeşini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Halil İbrahim Ö. (35) ile Samet Ö. (30) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönem olayda Halil İbrahim Ö., kardeşi Samet Ö.'yü bıçakla yaraladı. Yaralı, kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan Samet Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kardeşini bıçakla yaralayan Halil İbrahim Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.


Tartıştığı kardeşini bıçakladı
Tartıştığı kardeşini bıçakladı
Tartıştığı kardeşini bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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