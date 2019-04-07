Tartıştığı Kardeşini Av Tüfeğiyle Yaraladı

Kahramanmaraş'ta tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle yaralayan kişi, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesi'nde Serkan Y. (30) ile kardeşi Erkan Y. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu ağabey Serkan Y, kardeşini ayağından av tüfeğiyle yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı Erkan Y, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan zanlı, polis ekiplerince suç aleti av tüfeğiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA