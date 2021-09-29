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Tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta bir otomobil sürücüsü, aracını tartıştığı kadının üzerine sürdü.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta bir otomobil sürücüsü, aracını tartıştığı kadının üzerine sürdü. Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan talihsiz kadın, refleksle ayağındaki ayakkabıları çıkartıp otomobilin üzerine fırlattı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Acılık Caddesi mevkisinde yaşandı. Aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle bir otomobil sürücüsü ve bir kadın sözlü olarak tartışma yaşadı. Büyüyen tartışma sonrası kadın olay yerinden hızla ayrıldı. Otomobil sürücüsü ise aracı kadının üzerine sürdü. Can havliyle park halindeki zabıta aracının arkasına saklanan talihsiz kadın, ayağındaki ayakkabıları çıkartıp otomobile fırlattı. Otomobil sürücüsü ikinci kez kadının üzerine aracı sürmeye çalıştı. Bir süre aracın önünde sürüklenen kadını, çevredeki bir vatandaş son anda çekerek kurtardı. Sürücünün arkasından bağırarak tepki gösteren kadının, polis merkezine giderek şikayetçi olacağı öğrenildi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

(Onur Altındağ - Sertaç Özdemir/İHA)

Tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürdü

Tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürdü

Tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürdü

Tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürdü
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