TARTIŞTIĞI KADININ BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇEKMİŞTİ; 3 BİN TL ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

18.10.2019 13:28

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Geçen yıl 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde okulda tartıştığı siyasi parti temsilcisinin başörtüsünü çeken Sühendan Göy, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayarak kamu barışını bozmaya elverişli fiili" nedeni ile 3 bin TL adli para cezası ile cezalandırıldı. İstanbul Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, müşteki Zeynep Yıldırım (34) ve avukatı katıldı. Duruşmaya katılmayan sanıklar Sühendan Göy (77) ve kardeşi Emel Oral'ı (89) ile avukat Arzu Acımaz temsil etti.

Sanıkların Avukatı Arzu Acımaz, her iki müvekkilinin de beraatine karar verilmesini istedi.

'KASTEN YARALAMADAN' YARGILANIYORDU 'DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMA' SUÇUNDAN CEZA ALDIKararını açıklayan mahkeme, Emel Oral'ın beraatine, kardeşi Sühendan Göy'ün ise "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayarak kamu barışını bozmaya elverişli fiili" nedeni ile 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Göy'ün cezası 3 bin TL adli para cezasına çevrildi.

İDDİANAMEDENİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi sırasında siyasi parti temsilcisi olarak Kadıköy'de bir okulda görev yapan Zeynep Yıldırım ile Yıldırım'ın görev yaptığı okula oy kullanmaya giden Emel Oral ve Sühendan Göy'ün tartıştıkları, şüphelilerin müşteki Yıldırım'ın başörtüsünü çekerek ittikleri belirtiliyor. İddianamede her iki şüphelinin, "Kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 3 aydan 9 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.

GÜVENLİK KAMERASIOlay ayı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler de Sühendan Göy2ün Zeynep Yıldırım'ı bir süre takip ettiği ve başörtüsünü çektiği görülüyor.

Görüntü dökümü: -----------------------

-Zeynep Yıldırım'ı takip eden Sühendan Göy'ün, kısa bir süre Yıldırım'ın başörtüsünü çekme anı (41. saniye)

Kaynak: DHA