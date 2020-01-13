Tartıştığı kadını rehin alan şüpheli ikna edilerek gözaltına alındı
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde tartıştığı kadını tabancayla rehin alan şüpheli, polis ekiplerince ikna edildi.
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde tartıştığı kadını tabancayla rehin alan şüpheli, polis ekiplerince ikna edildi.
Çelik kasa işiyle uğraşan H.Ç, Konak Mahallesi Betül Sokağı'nda aralarında borç meselesi bulunan E.Y. ile karşılaştı.
Bu kişiler arasında çıkan tartışmanın ardından H.Ç, yanında taşıdığı tabancayla kadını rehin aldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Bir süre sonra ikna edilerek gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.