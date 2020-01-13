Tartıştığı kadını rehin alan şüpheli ikna edilerek gözaltına alındı
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Tartıştığı kadını rehin alan şüpheli ikna edilerek gözaltına alındı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde tartıştığı kadını tabancayla rehin alan şüpheli, polis ekiplerince ikna edildi.

13.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:18
Tartıştığı kadını rehin alan şüpheli ikna edilerek gözaltına alındı

'nın merkez Nilüfer ilçesinde tartıştığı kadını tabancayla rehin alan şüpheli, ekiplerince ikna edildi.

Çelik kasa işiyle uğraşan H.Ç, Mahallesi Betül Sokağı'nda aralarında borç meselesi bulunan E.Y. ile karşılaştı.

Bu kişiler arasında çıkan tartışmanın ardından H.Ç, yanında taşıdığı tabancayla kadını rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bir süre sonra ikna edilerek gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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