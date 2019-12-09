Tartıştığı kadını bıçakla yaralayıp intihar girişiminde bulundu
Eskişehir'de tartıştığı kadını sokakta bıçakla yaralayan şüpheli, intihar girişiminde bulundu.
Eskişehir'de tartıştığı kadını sokakta bıçakla yaralayan şüpheli, intihar girişiminde bulundu.
Paşa Mahallesi Acıçeşme Sokağı'nda Mestan Y. (71) ile Naime K. (55) arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mestan Y. üzerinde taşıdığı bıçakla Naime K'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.
Yaralanan Naime K, 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine, zanlı Mestan Y. ise Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıdı. Tedavi altına alınan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, bıçaklı kavga olayı ile ilgili çalışma başlattı.