Tartıştığı kadını bıçakla yaralayıp intihar girişiminde bulundu
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Tartıştığı kadını bıçakla yaralayıp intihar girişiminde bulundu

Eskişehir'de tartıştığı kadını sokakta bıçakla yaralayan şüpheli, intihar girişiminde bulundu.

09.12.2019 14:53 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:54
Tartıştığı kadını bıçakla yaralayıp intihar girişiminde bulundu

'de tartıştığı kadını sokakta bıçakla yaralayan şüpheli, intihar girişiminde bulundu.

Paşa Mahallesi Acıçeşme Sokağı'nda Mestan Y. (71) ile Naime K. (55) arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mestan Y. üzerinde taşıdığı bıçakla Naime K'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.

Yaralanan Naime K, 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine, zanlı Mestan Y. ise Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıdı. Tedavi altına alınan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, bıçaklı kavga olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Tartıştığı kadını bıçakla yaralayıp intihar girişiminde bulundu
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