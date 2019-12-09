Tartıştığı kadını bıçakla yaralayıp intihar girişiminde bulundu
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Tartıştığı kadını bıçakla yaralayıp intihar girişiminde bulundu

Eskişehir'de tartıştığı kadını sokakta bıçakla yaralayan şüpheli, intihar girişiminde bulundu.

09.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:34
Tartıştığı kadını bıçakla yaralayıp intihar girişiminde bulundu

'de tartıştığı kadını sokakta bıçakla yaralayan şüpheli, intihar girişiminde bulundu.

Paşa Mahallesi Acıçeşme Sokağı'nda Mestan Y. (71) ile Naime K. (55) arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mestan Y, üzerinde taşıdığı bıçakla önce Naime K'yi, daha sonra kendisini yaraladı.

Naime K, 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, intihar girişiminde bulunan Mestan Y. ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Naime K'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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