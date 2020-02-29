Tartıştığı kadını balkonda bıçakla tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
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Tartıştığı kadını balkonda bıçakla tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

Adana'da bir kişinin tartıştığı kadını balkonda bıçakla tehdit etmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi, şüpheli gözaltına alındı.

29.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:32
Tartıştığı kadını balkonda bıçakla tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

'da bir kişinin tartıştığı kadını balkonda bıçakla tehdit etmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi, şüpheli gözaltına alındı.

Merkez ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde 4 katlı binanın en üst katında B.E. ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen K.Ö. arasında tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda K.Ö. başından yaralandı. Bu sırada K.Ö, eline geçirdiği ekmek bıçağıyla B.E'yi evin içinde kovalayıp balkonda sıkıştırdı.

Bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülediği o anlarda K.Ö'nün elinde bıçağı kadına savurup, kaçmasına izin vermediği görüldü. Kadın ise korunmaya çalışıp bağırarak yardım istedi.

Şüpheli K.Ö, kadının şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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