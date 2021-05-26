TARTIŞTIĞI KADIN VE ARKADAŞINI VURUP, KAÇTI
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TARTIŞTIĞI KADIN VE ARKADAŞINI VURUP, KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da Adem A. (36), daha önce tartışma yaşadığı Başak A. (47) ile iş arkadaşı Özcan D.'yi evinin önünde tabancayla vurdu.

BURSA'da Adem A. (36), daha önce tartışma yaşadığı Başak A. (47) ile iş arkadaşı Özcan D.'yi evinin önünde tabancayla vurdu. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya gören Adem A. ile Başak A. arasında daha önce bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Akşam saatlerinde, Başak A.?nın yaşadığı evin önüne gelen Adem A. burada beklemeye başladı. Adem A., 16 AFV 417 plakalı otomobiliyle evinin önüne gelen Başak A. ile yanında bulunan iş arkadaşı Özcan D.?ye araçtan indiği sırada tabancayla 6 kez ateş etti. Bacağına kurşun isabet eden Başak A. ile Özcan D. kanlar içinde yere yığılırken, Adem A. otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.

'RAHATSIZ EDİYORDU'

Silah seslerini duyan mahalle halkı durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde Başak A., polise verdiği ilk ifadesinde, kendisini sık sık rahatsız eden Adem A.?nın silahlı saldırısına uğradığını belirtti. Tedavi altına alınan Başak A. ile Özcan D.?nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırıda kurşun isabet eden bazı araçlarda da maddi hasar meydana geldiği tespit edilirken, polis, olay yerinden kaçan Adem A.?yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TARTIŞTIĞI KADIN VE ARKADAŞINI VURUP, KAÇTI
TARTIŞTIĞI KADIN VE ARKADAŞINI VURUP, KAÇTI
TARTIŞTIĞI KADIN VE ARKADAŞINI VURUP, KAÇTI
TARTIŞTIĞI KADIN VE ARKADAŞINI VURUP, KAÇTI
TARTIŞTIĞI KADIN VE ARKADAŞINI VURUP, KAÇTI
TARTIŞTIĞI KADIN VE ARKADAŞINI VURUP, KAÇTI
TARTIŞTIĞI KADIN VE ARKADAŞINI VURUP, KAÇTI
TARTIŞTIĞI KADIN VE ARKADAŞINI VURUP, KAÇTI
TARTIŞTIĞI KADIN VE ARKADAŞINI VURUP, KAÇTI
TARTIŞTIĞI KADIN VE ARKADAŞINI VURUP, KAÇTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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