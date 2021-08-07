Tartıştığı işçisini bıçakladı, rahat tavırlarıyla olayı anlattı
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Tartıştığı işçisini bıçakladı, rahat tavırlarıyla olayı anlattı

Tartıştığı işçisini bıçakladı, rahat tavırlarıyla olayı anlattı
Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel

ADANA'da temizlik şirketi sahibi Oğuzhan K., (42) çalışanı Muzaffer S.'yi (36) görevli olduğu apartmandaki temizliği beğenmediği için çıkan tartışmada bıçakla yaraladı.

ADANA'da temizlik şirketi sahibi Oğuzhan K., (42) çalışanı Muzaffer S.'yi (36) görevli olduğu apartmandaki temizliği beğenmediği için çıkan tartışmada bıçakla yaraladı. Gözaltına alınmadan önce olay yerinde rahat tavırlarıyla gazetecilere konuşan Oğuzhan K, "Bana çektiği bıçağı elinden aldım ve boğuşma sırasında yaralandı. Ters tepki verdi, kabadayılık yaptı" dedi.

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanın önünde meydana geldi. Apartman sakinleri, binada yapılan temizliği beğenmeyince anlaştıkları temizlik şirketini arayıp şikayet etti. Temizlik şirketi sahibi Oğuzhan K. apartmana gelerek burasının temizliğinden sorumlu olan işçisi Muzaffer S.'nin çalışmasını denetledi. Oğuzhan K., bir süre sonra işinin bittiğini söyleyen Muzaffer S.'ye binanın çevresini de temizlemesi gerektiğini söyledi. Muzaffer S. karşı çıkınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Oğuzhan K., Muzaffer S.'nin elindeki bıçağı alarak onu kolundan ve sırtından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muzaffer S., ilk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Muzaffer S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

TERS KONUŞTU, KABADAYILIK YAPTIGözaltına alınmadan önce basın mensuplarına olayı anlatan Oğuzhan K., rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Olayı görgü tanığı gibi anlatan Oğuzhan K. "Elini beline attı. Üstüme doğru geldi. 'Elini oraya atma' dedim. İş konusu hakkında tartışıyorduk. Ters tepki verdi, kabadayılık yaptı. Bıçakla saldırınca elinden aldım. Boğuşma sırasında yaralandı" dedi.

Gözaltına alınan Oğuzhan K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Tartıştığı işçisini bıçakladı, rahat tavırlarıyla olayı anlattı
Tartıştığı işçisini bıçakladı, rahat tavırlarıyla olayı anlattı
Tartıştığı işçisini bıçakladı, rahat tavırlarıyla olayı anlattı
Tartıştığı işçisini bıçakladı, rahat tavırlarıyla olayı anlattı
Tartıştığı işçisini bıçakladı, rahat tavırlarıyla olayı anlattı
Tartıştığı işçisini bıçakladı, rahat tavırlarıyla olayı anlattı
Tartıştığı işçisini bıçakladı, rahat tavırlarıyla olayı anlattı
Tartıştığı işçisini bıçakladı, rahat tavırlarıyla olayı anlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik

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