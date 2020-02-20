Tartıştığı iş arkadaşlarının üzerine kamyon süren sürücü gözaltına alındı
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Tartıştığı iş arkadaşlarının üzerine kamyon süren sürücü gözaltına alındı

S.B.'nin aracıyla gelmesi Sürücünün kamyona binmesi Sürücünün kamyonu iş arkadaşlarının üzerine sürmesi Çevredekilerin kaçışması Çevredekilerin kamyonu durdurmaya çalışması İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştıkları şantiyede tartıştığı iş arkadaşlarının üzerine kamyon süren sürücü...

20.02.2020 12:44 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:46
Tartıştığı iş arkadaşlarının üzerine kamyon süren sürücü gözaltına alındı

S.B.'nin aracıyla gelmesi

Sürücünün kamyona binmesi

Sürücünün kamyonu iş arkadaşlarının üzerine sürmesi

Çevredekilerin kaçışması

Çevredekilerin kamyonu durdurmaya çalışması - 'in ilçesinde çalıştıkları şantiyede tartıştığı iş arkadaşlarının üzerine kamyon süren sürücü gözaltına alındı. Olay anı iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Tartıştığı iş arkadaşlarının üzerine kamyon süren sürücü gözaltına alındı
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