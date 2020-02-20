Tartıştığı iş arkadaşlarının üzerine kamyon süren sürücü gözaltına alındı
S.B.'nin aracıyla gelmesi Sürücünün kamyona binmesi Sürücünün kamyonu iş arkadaşlarının üzerine sürmesi Çevredekilerin kaçışması Çevredekilerin kamyonu durdurmaya çalışması İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştıkları şantiyede tartıştığı iş arkadaşlarının üzerine kamyon süren sürücü...
20.02.2020 12:44 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:46
S.B.'nin aracıyla gelmesi
Sürücünün kamyona binmesi
Sürücünün kamyonu iş arkadaşlarının üzerine sürmesi
Çevredekilerin kaçışması
Çevredekilerin kamyonu durdurmaya çalışması İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştıkları şantiyede tartıştığı iş arkadaşlarının üzerine kamyon süren sürücü gözaltına alındı. Olay anı iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA