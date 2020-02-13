Tartıştığı iş arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
Başakşehir'de iş yerinde tartıştığı mesai arkadaşı Özbekistan uyruklu Khusinjon Khamıdov'u (19) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yaşı küçük şüpheli tutuklandı.
Başakşehir'de iş yerinde tartıştığı mesai arkadaşı Özbekistan uyruklu Khusinjon Khamıdov'u (19) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yaşı küçük şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 31 Ocak'ta İkitelli Sanayi sitesindeki lazer kesim atölyesinde çalışan M.G. (17) ve Khamıdov arasında iş yükünün paylaşılması konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G. kullandığı maket bıçağıyla Khamıdov'u, boğazından yaralayıp kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Khamıdov'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Yaşı küçük şüpheli M.G, 4 Şubat'ta kaçtığı Bursa'da yakalanarak Başakşehir Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.