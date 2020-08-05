Tartıştığı iş arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü
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Tartıştığı iş arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde O.G., (42) tartıştığı iş arkadaşı Ramazan Akınoğlu'nu (39) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Tartıştığı iş arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü
05.08.2020 23:46 | Son Güncelleme: 05.08.2020 23:49

ANTALYA'nın Serik ilçesinde O.G., (42) tartıştığı iş arkadaşı Ramazan Akınoğlu'nu (39) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde, Serik'e bağlı Orta Mahalle 1028 Sokak'ta meydana geldi. Güvenlik görevlisi O.G. ile evine gelen aynı otelde çalıştığı Ramazan Akınoğlu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Ramazan Akınoğlu, O.G.'nin evinin kapısını tekmeleyerek dışarı çıktı. Bunun üzerine O.G. evde bulunan av tüfeğini alarak Ramazan Akınoğlu'na 3 el ateş açtı. Av tüfeğinden çıkan saçmaların başına ve vücuduna isabet ettiği Akınoğu, kapının önünde kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ramazan Akınoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Akınoğlu'nun cesedi, otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna, oradan da cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cinayet şüphelisi O.G. de polis ekiplerince gözaltına alındı. O.G.'nin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Kaynak: DHA

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