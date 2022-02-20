TARTIŞTIĞI HUSUMETLİSİNİ OMZUNDAN VURDU

KAYSERİ'de İbrahim Y. (24), tartıştığı husumetlisi Cengizhan G. tarafından tabancayla omzundan vuruldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli kaçtı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Y., husumetlileriyle kavga etmek için arkadaşının plakasız ve çekme belgeli otomobilini aldı. Adrese gelen İbrahim Y., husumetlileri ile tartıştıktan sonra otomobiline binip olay yerinden ayrılmak istediği sırada Cengizhan G.'nin silahlı saldırına uğradı. Tabancayla omzundan vurulan İbrahim G., yaralandı. Olay yerinden otomobille uzaklaşan yaralı, Yeniköy Mahallesi Lefke Caddesinde çevredekilerden yardım istedi. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)