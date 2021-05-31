Tartıştığı husumetlisini göğsünden bıçakladı
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Tartıştığı husumetlisini göğsünden bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te iki kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Karabük'te iki kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Belen köyü yolu üzerinde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan İsmail Çetin (59) ile Mustafa Dayıoğlu karşılaşınca tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Dayıoğlu, kendisine sopa ile saldıran Çetin'i yanında taşıdığı bıçakla göğsünden bıçakladı.

Kanlar içerisinde kalan Çetin, aracına binerek hastanenin yolunu tuttu. Organize Sanayi Bölgesi'nden yaklaşık 10 kilometre aracıyla ilerledikten sonra Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önüne gelen Çetin, fenalaştığını anlayınca araçtan inip yere yığıldı. Yaralı adamı gören polis ekipleri durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayatinin tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, husumetlisini bıçaklayan Mustafa Dayıoğlu ise jandarma ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Tartıştığı husumetlisini göğsünden bıçakladı
Tartıştığı husumetlisini göğsünden bıçakladı
Tartıştığı husumetlisini göğsünden bıçakladı
Tartıştığı husumetlisini göğsünden bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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