Tartıştığı husumetlisini ekmek bıçağı ile sırtından bıçakladı

Tartıştığı husumetlisini ekmek bıçağı ile sırtından bıçakladı Aksaray'da iki kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Tartıştığı husumetlisini ekmek bıçağı ile sırtından bıçakladı

AKSARAY - Aksaray'da iki kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Yuva Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden aralarında husumet olan C.K. ve S.S. sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavga dönmesi sonucu S.S. yanında taşıdığı ekmek bıçağı ile C.K.'yı sırtından bıçakladı. Bıçaklanan şahıs kanlar içinde yere yığılırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştiren S.S. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. S.S. sağlık kontrolü için getirildiği hastanede evinin basıldığını belirterek kendini savundu. Burada kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, "Niye çekiyorsun" diyerek tepki de gösteren şüpheli, "Hiçbir husumetim yok, evimi bastı. Sorunu bende anlamıyorum. Onu eşine sorsun" dedi. Şüpheli sağlık kontrolünün ardından il jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN