Tartıştığı husumetlisini 8 yerinden bıçakladı
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Tartıştığı husumetlisini 8 yerinden bıçakladı

Tartıştığı husumetlisini 8 yerinden bıçakladı
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal - Haberler | Güncel

SAMSUN'da Samet E., tartıştığı husumetlisi Samet D.'yi (35) 8 yerinden bıçakladı.

SAMSUN'da Samet E., tartıştığı husumetlisi Samet D.'yi (35) 8 yerinden bıçakladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, ağır yararlanan Samet D. ise tedavi altına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan Samet E. ve Samet D. Hastanebaşı Camisi önünde karşılaştı. Samet E., üzerinde bulunan bıçakla Samet D.'yi vücudunun 8 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Samet D., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 acil servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sırtında 6, kolunda 2 bıçak yarası bulunan Samet D.'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, şüpheli Samet E.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Tartıştığı husumetlisini 8 yerinden bıçakladı
Tartıştığı husumetlisini 8 yerinden bıçakladı
Tartıştığı husumetlisini 8 yerinden bıçakladı
Tartıştığı husumetlisini 8 yerinden bıçakladı
Tartıştığı husumetlisini 8 yerinden bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal

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