Tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp, kopardı (2)
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Tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp, kopardı (2)

21.11.2020 16:57 | Son Güncelleme: 21.11.2020 17:01
Tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp, kopardı (2)

GÜVENLİKÇİ KONUŞTUSamsun'da, Terme Devlet Hastanesi'nde tartıştığı hasta yakını tarafından sağ el orta parmağı ısırılarak koparılan güvenlik görevlisi Tahsin Alkan, o anları anlattı.

GÜVENLİKÇİ KONUŞTU

Samsun'da, Terme Devlet Hastanesi'nde tartıştığı hasta yakını tarafından sağ el orta parmağı ısırılarak koparılan güvenlik görevlisi Tahsin Alkan, o anları anlattı. 16 senedir güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirten Alkan, "Görevimi yerine getirdiğim sırada, geç saatlerde sevgilisinin ardından hastaneye gelen sarhoş biri vardı. Hastane çalışanlarına küfürler etmeye başlayınca müdahale ettik. Şahsı yere yatırıp, kelepçe takmak istedim. Bu sırada parmağım ağzına girdi ve ısırdı. Koptuğunu fark ettim. Bu tip olaylarla sık sık karşılaşıyoruz. Şahıs olaydan yarım saat sonra serbest kaldı ve tekrar hastaneye gelerek, hastasının başında refakatçi oldu. Bizler de sağlık çalışanları olarak bu gibi mağduriyetleri önleyecek yasalar gelmesini istiyoruz" dedi. 


Tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp, kopardı (2)
Tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp, kopardı (2)
Tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp, kopardı (2)
Tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp, kopardı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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