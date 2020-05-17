Tartıştığı genci tabanca ile öldüren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
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Tartıştığı genci tabanca ile öldüren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Tartıştığı genci tabanca ile öldüren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi Çorum'da tartıştığı genci tabancayla başından vurularak öldüren 17 yaşındaki katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

Tartıştığı genci tabanca ile öldüren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
17.05.2020 15:24 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:26

Tartıştığı genci tabanca ile öldüren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

ÇORUM - Çorum'da tartıştığı genci tabancayla başından vurularak öldüren 17 yaşındaki katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

Olay, 14 Nisan'da Gazi Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddialara göre Fatih E., bir arkadaşıyla yürüdüğü sırada karşılaştığı Kazım B. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmış, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Kazım B.(17), üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, Fatih E.'ye ateş etmiş talihsiz genç başına isabet eden kurşunla ağır yaralanmıştı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fatih E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan zanlı Kazım B, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu cinayette kullandığı suç aletiyle birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edildi. Zanlının adliyeye çıkarılışında geniş güvenlik önlemi alınırken, çelik yelek giydirildiği görüldü.

Tartıştığı genci tabanca ile öldüren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

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