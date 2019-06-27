Tartıştığı garsonları silahla vuran şahıs kaçarken kardeşinin de yaraladı

Top oynuyorlar diye tartıştığı garsonları akşam iş yerinde silahla vurdu

ERZURUM - Erzurum'da iş yerinin arka bahçesinde top oynayan iki garsonla"burada top oynayamazsınız" diye tartışan E.A. isimli vatandaş akşam iş yerini silahla basarak adeta dehşet saçtı. İki garsonu ağır şekilde yaralayan zanlı çıkan arbede de yanlışlıkla kardeşi C.A.'yı da vurdu.

Edinilen bilgilere göre olay dün 23: 00 sıralarında Erzurum'un Palandöken İlçesi Adnan Menderes Mahallesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre özel bir kafede çalışan iki garson sabah saatlerinde iş yerinin arka tarafında top oynarken bu durumu gören E.A. ve kardeşi C.A. "burada top oynayamazsınız" diyerek küfür etmeye başladı. Tartışmaların ardından iki taraf birbirine bıçak çekti. Durumu esnaf ve çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.

Akşam saatlerinde ise alkol alan E.A. ve C.A. yanlarında bir arkadaşlarıyla iş yerini bastı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde E.A. araçtan indikten sonra elinde ki silahı beline sokarak İş yerine girip garsonlar ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine E.A. belinde ki silahı çıkararak Orkan ve Emre adından ki garsonlara 2 el ateş etti. Garsonların birini göğsünde diğerini ise karın bölgesinden vuran E.A. olay yerinden kaçmak isterken de yaşanan arbede de yanlışlıkla kardeşi C.A.'yı kolundan vurdu. Kardeşinin vurulmasına aldırış etmeden olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaşanan silahlı kavgadan sonra olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Durumları ağır olan yaralılar Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri ise olay yerinden uzaklaşan zanlıları kıskıvrak yakaladı. Yaralı olan C.A. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA